مانشستر يونايتد يضع عينه على أنشيلوتي

قالت تقارير إعلامية أن مانشستر يونايتد وجه أنظاره صوب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد للإشراف على الفريق خلال الفترة القادمة.

وتدرس إدارة الشياطين الحمر التحرك لاستقطاب مدرب ميلان وتشيلسي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ ونابولي السابق بحال الفشل في جلب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ويحوم الغموض حول مستقبل بوتشيتينو مع باريس سان جيرمان، إذ أشارت أنباء في الأسابيع الماضية إلى أنه يتحرق لتدريب مانشستر يونايتد بعد نهاية الموسم الجاري.

ورغم أن الأرجنتيني يعد الخيار الأول بالنسبة لمسؤولي النادي الإنجليزي، إلا أن أنشيلوتي بات على ما يبدو ضمن الخيارات التي تريدها إدارة يونايتد.

ولا يمر الإيطالي بأفضل الأوقات حالياً رغم تصدر ريال مدريد للدوري الإسباني، إذ أن المدير الفني المخضرم تعرض لسيل من الانتقادات جراء الأداء الدفاعي الذي قدمه الفريق أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقد لا يمانع بالتالي الرحيل عن ملعب سانتياغو بيرنابيو للإشراف على مانشستر يونايتد إن سنحت الفرصة.

يذكر أن الألماني رالف رانغنيك مدرب يونايتد الحالي سينتقل بعد نهاية الموسم إلى منصب إداري.