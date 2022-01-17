مانشستر يونايتد يضع عينه على رونالد آراوخو

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مانشستر يونايتد يراقب باهتمام شديد أداء المدافع الدولي الأوروغوياني رونالد آراوخو نجم برشلونة.

ويقدم البالغ من العمر 22 عاماً مستويات جيدة رفقة البارسا ويعد أحد العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها المدير الفني تشافي هيرنانديز.

ويتبقى 18 شهراً على عقد الأوروغوياني الحالي مع برشلونة، ويتطلع اللاعب لتجديده بشروط محسنة.

لكن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها البلاوغرانا حالياً تشير إلى أنه سيكون من الصعب تلبية مطالب آراوخو.

ويراقب مانشستر يونايتد وضعية المدافع الشاب على أمل تقديم عرضٍ مغرٍ ينقله إلى ملعب أولد ترافورد الموسم القادم.

يذكر أن الأوروغوياني شارك مع برشلونة في 61 مباراة حتى الآن بجميع البطولات سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفاً آخر.