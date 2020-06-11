مانشستر يونايتد يضغط لجلب آنسو فاتي

يظهر مانشستر يونايتد جدية كبيرة للغاية بشأن استهداف آنسو فاتي نجم برشلونة، وحسب التقارير الأخيرة فإن البارسا رفض عرضاً كبيراً لأجله.

وقام يونايتد بتقديم عرض بقيمة 100 مليون يورو للفوز بخدمات النجم الغيني الإسباني لكن إدارة البارسا رفضت ذلك العرض.

مع ذلك فإن الشياطين الحمر لن يتوقفوا عن الحلم بضم جوهرة برشلونة، وهو جاهز لرفع قيمة هذا العرض المغري رغم أن النادي الكاتالوني يراه كمستقبل للفريق وأنه غير قابل للبيع إلأا إذا قررت أحد الاندية دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ قدره 170 مليون يورو.

أظهر برشلونة دوماً ثقته وتعويله على فاتي لكن مشاركاته القليلة في الشهور الأخيرة جعلت بعض الأندية تحاول التعرف على إمكانية رحيله، وكان النادي الأكثر اهتماماً في هذا الصدد هو بوروسيا دورتموند والذي يجد به بديلاً مثالياً لجايدون سانشو الذي يعتبر على رأس اهتمامات عدداً من الأندية بما فيهم يونايتد.

وكانت هناك فكرة لدى إدارة البارسا وهي رفع قيمة الشرط الجزائي في عملية مفاوضات تجديد عقد اللاعب لتبلغ 400 مليون يورو، وهي خطوة ربما ترضي اللاعب الذي ينتظر دوراً أكثر أهمية مع فريق كيكي سيتيين الموسم القادم حتى برغم رغبة البارسا في جلب لاوتارو مارتينيز نجم إنتر والذي سيكلف خزائن البلاوغرانا الكثير.

استفاد يونايتد من هذا المأزق واتصل بوكيله جورجي مينديش للتوسط في صفقة شراءه من برشلونة قبل عدة أسابيع، لكن مجلس إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو رفض عرض الريد ديفلز.

وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن يونايتد لم يستسلم بعد وأنه سيواصل الضغط على اللاعب وتقديم عرض أكثر قوة، رغم أن سعيد في البارسا ويريد إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة.