مانشستر يونايتد يضمن التأهل لدوري الأبطال بفوز ساحق على تشيلسي

ضمن مانشستر يونايتد المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بعد فوزه الساحق على ضيفه تشيلسي برباعيةٍ لهدف ليلة الخميس على أرضية ملعب أولد ترافورد في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 32 للدوري الإنجليزي الممتاز.

تناوب على تسجيل أهداف الشياطين الحمر كلٌ من كاسيميرو (6)، وأنتوني مارسيال (45)، وبرونو فيرنانديش (73 من ركلة جزاء)، والبديل ماركوس راشفورد (78).

أما هدف البلوز الوحيد فحمل توقيع جواو فيليس في الدقيقة 89.

وخسر يونايتد نجمه البرازيلي أنتوني بداعي الإصابة التي أجبرته على مغادرة اللقاء في الدقيقة 29.

مانشستر يونايتد يصبح ثالثاً

بهذا الفوز المهم، رفع مان يونايتد رصيده إلى 72 نقطة جعلته يقفز إلى المركز الثالث متقدماً على نيوكاسل يونايتد رابع الترتيب بفارق نقطتين، مع تبقي جولة أخيرة على نهاية البطولة.

فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر على سلم الترتيب العام.