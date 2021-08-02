مانشستر يونايتد يطرح 10 لاعبين للبيع في سوق الانتقالات

ترغب إدارة مانشستر يونايتد في بيع 10 لاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري وفقاً لتقارير إعلامية.

وأكدت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية أن النادي الإنجليزي مطالب ببيع بعض من لاعبيه وأن 10 منهم قد يرحلون هذا الصيف.

يأتي ذلك بعد حسم صفقتي جايدون سانشو ورافاييل فاران واللتين أنهكتا خزينة النادي.

مانشستر يونايتد بصدد التخلص من بعض اللاعبين

ويسعى يونايتد لتحصيل 100 مليون جنيه استرليني جراء بيع أنتوني مارسيال وفيل جونز وديوغو دالوت وجيسي لينغارد.

كما لن يقف النادي في طريق أليكس تيليش وبراندون ويليامز ودانييل جيمس وآكسيل توانزيبي وأندرياس بيريرا بحال وصول عروض مناسبة لهم.

وأشارت إلى أن إدارة الشياطين الحمر لا تمانع بيع بول بوغبا الفائز بكأس العالم مع منتخب فرنسا عام 2018 مع بقاء موسم واحد فقط على عقده الحالي.