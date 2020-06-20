مانشستر يونايتد يظفر بنقطة ثمينة من مواجهة توتنهام

تعادل مانشستر يونايتد مع مستضيفه توتنهام بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم سبيرز في الدقيقة 27 عن طريق ستيفن بيرغفاين، وعادل برونو فيرنانديش ليونايتد في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس مجدداً آماله في احتلال مركز يؤهله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، خاصة أنه يبتعد عن تشيلسي صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين.

فيما رفع توتنهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثامن، لكن فرصه تضاءلت بشكل كبير في احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.