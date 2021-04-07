مانشستر يونايتد يعرض دي خيا للبيع

كشفت تقارير بريطانية استعداد مانشستر يونايتد بيع حارس مرماه دافيد دي خيا.

ووفقاً لصحيفة "دايلي مايل" البريطانية فإن إدارة يونايتد حددت سعر الدولي الإسباني بـ 50 مليون جنيه استرليني من أجل الموافقة على بيعه في فترة الانتقالات المقبلة.

وأضافت أن دي خيا فقد ثقة الجهاز الفني لمانشستر يونايتد بقيادة أولي غونار سولشاير بسبب أخطائه المتكررة التي كلفت الفريق فقدان الكثير من النقاط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويرتبط دي خيا بعقد مع مانشستر يونايتد يمتد حتى يونيو 2023 ويتقاضى راتباً أسبوعياً قيمته 350 ألف جنيه.