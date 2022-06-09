مانشستر يونايتد يعرض 80 مليون لشراء دي يونغ من برشلونة

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مانشستر يونايتد قدم عرضاً ضخماً بقيمة 80 مليون يورو من أجل التعاقد مع الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ نجم برشلونة.

وسيدفع الشياطين الحمر قرابة 60 مليون يورو للنادي الإسباني نظير التخلي عن لاعب خط الوسط إضافة لـ 20 مليون يورو أخرى على شكل مكافآت.

ويرتبط النجم البالغ من العمر 25 عاماً بعقدٍ حالياً مع البارسا يمتد حتى صيف عام 2026 ولا تمانع إدارة النادي الكتالوني بيعه وفقاً لتقارير سابقة بحال وصول عرض مناسب.

وعجز دي يونغ منذ وصوله إلى ملعب كامب ناو في صيف عام 2019 عن فرض نفسه وإقناع برشلونة ومسؤوليه بأحقيته بـ 75 مليون يورو التي دفعت لجلبه من أياكس قبل 3 أعوام.

ورغم تألقه في بعض الأحيان، إلا أن مستواه بشكل عام لم يرتق لمستوى التطلعات ليصبح بيعه أمراً متوقعاً خلال سوق الانتقالات هذا الصيف.

ويرغب إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد الجديد العمل مجدداً مع مواطنه الذي تواصل معه بالفعل.

وأخبر المدير الفني الهولندي مواطنه أنه سيلعب دوراً أساسياً إذا ما قرر ارتداء قميص الشياطين الحمر.