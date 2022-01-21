مانشستر يونايتد يعقد محادثات حاسمة مع رونالدو

سيعقد ريتشارد أرنولد مدير مانشستر يونايتد اجتماعاً حاسماً مع الهداف الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لمناقشة مستقبله وفقاً لصحيفة "دايلي ستار" البريطانية.

وكشفت تقارير خلال الأيام الماضية بأن المهاجم البالغ من العمر 36 عاماً يدرس الرحيل عن ملعب أولد ترافورد إذا ما فشل يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

كما أن البرتغالي غاضب جراء استبداله خلال المباراة التي حقق فيها فريق الشياطين الحمر الفوز على برينتفورد بنتيجة 3-1 يوم الأربعاء المنصرم.

وسيجتمع أرنولد بالهداف الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات خلال الأسابيع القادمة في محاولة لتهدئة الأوضاع وتقديم التأكيدات له.

يذكر أن رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي ووقع عقداً لمدة موسمين مع إمكانية إضافة موسم ثالث.