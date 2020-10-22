مانشستر يونايتد يعلن عن حجم خسائره المالية بسبب كورونا

أعلن مانشستر يونايتد عن تسجيل خسائر بلغت 23 جنيه استرليني (30 مليون دولار) لموسم 2019-2020، الذي انتهى في 30 يونيو الفائت والذي تأثر بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والغياب عن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي في بيان أن قيمة الإيرادات تراجعت 118 مليون جنيه لتصبح 509 ملايين، بسبب توقف المباريات لفترة طويلة في ظل الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.

وتراجعت العائدات من عدم بيع تذاكر المباريات بقيمة 21 مليون جنيه ومن غير المتوقع أن يتحسن ذلك في ظل استمرار غياب الحضور الجماهيري في الملاعب.

وقال المدير التنفيذي للنادي إد وودورد إن «عودة الجماهير إلى الملاعب بشكل آمن وبأسرع وقت ممكن تعتبر أولية بالنسبة لنا».

كما عانى النادي الشمالي من تراجع العائدات من حقوق البث التلفزيوني، التي انخفضت قرابة 101 مليون جنيه بشكل أساسي بسبب مشاركته الموسم الماضي في المسابقة القارية الرديفة الدوري الأوروبي، والتي تحقق أرباحاً أقل من دوري أبطال أوروبا التي عاد إليها هذا الموسم.