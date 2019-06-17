مانشستر يونايتد يعوض بوغبا بكوتينيو وراكيتيتش

كشفت تقارير إعلامية أن مانشستر يونايتد بدأ بالفعل في التحرك من أجل تعويض الرحيل المنتظر لبول بوغبا هذا الصيف.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "دايلي ميرور" البريطانية والتي أكدت أن يونايتد يريد ضم لاعبين من برشلونة لتعويض رحيل الدولي الفرنسي.

وذكرت الصحيفة أن كل من فيليبي كوتينيو نجم ليفربول السابق وإيفان راكيتيتش لاعب وسط منتخب كرواتيا هما الثنائي المطلوب من البارسا.

ويستعد بوغبا لمغادرة الشياطين الحمر الصيف الجاري، حين خرج علناً مؤكداً رغبته في خوض مغامرة جديدة.

ويعد رحيل كوتينيو ليس صعباً للغاية بالنسبة لبرشلونة، حيث أن البرازيلي لم يقدم شيئاً يذكر منذ قدومه للفريق الكتالوني قبل حوالي عام ونصف.

وستكون صفقة ضم راكيتيتش الأصعب بكل تأكيد في ظل وجود إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على رأس القيادة الفنية للفريق.

يذكر أن راكيتيتش خاض 54 مباراة رفقة برشلونة الموسم الماضي بكل البطولات كواحد من أكثر نجوم الفريق مشاركة على الإطلاق.