مانشستر يونايتد يغري أنتوان غريزمان

يجهز مانشستر يونايتد الرقم 7 من أجل أن منحه للنجم أنتوان غريزمان مهاجم برشلونة والذي يأمل النادي الكتالوني في بيعه الموسم القادم.

ويسعى البارسا للتخلص من الدولي الفرنسي صاحب الـ 29 عاماً والذي جاء إلى البلاوغرانا قبل بداية الموسم الحالي قادماً من اتلتيكو مدريد بقيمة 120 مليون يورو.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قد يقدم يونايتد مبلغ 90 مليون جنيه استرليني لشراء غريزمان نجم ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد السابق والذي كان معروفاً بإرتداء الرقم 7.

لكنه حالياً يرتدي الرقم 17 مع برشلونة وذلك بسبب وجود فيليبي كوتينيو في الفريق لدى وصول الفرنسي، وقد تكون فكرة عودته إلى الرقم 7 مميزة.

وقد خاض غريزمان هذا الموسم مع البارسا 37 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 14 هدفاً، وسيدعم الفريق الكتالوني هجومه بلاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان بهذه الأموال.