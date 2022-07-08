مانشستر يونايتد يغير استراتيجية تعاقداته بسبب رونالدو

غير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من استراتيجيته في سوق الانتقالات في ظل رغبة نجمه الأول الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرحيل هذا الصيف.

وقالت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" الإنجليزية أن المدير الفني إيريك تين هاغ طلب من إدارة النادي التحرك لإبرام صفقتين دفاعيتين قبل أن يتم التخلص من اللاعبين الذين لا يرغب الهولندي ببقائهم.

كما يضع يونايتد عينه على النجمين الدنماركي كريستيان إريكسن والهولندي فرينكي دي يونغ لتدعيم خط الوسط.

وإن تمت هاتان الصفقتان، ستتجه الإدارة لجلب مهاجم جديد لتعويض الرحيل المتوقع للهداف رونالدو.

يذكر أن النجم المخضرم طلب من مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري إن وصله عرض مناسب.