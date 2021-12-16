مانشستر يونايتد يفتح خزائنه للتعاقد مع هالاند

قفز مانشستر يونايتد إلى قمة المرشحين للتعاقد مع النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية صباح اليوم الخميس.

وأعلم النادي الإنجليزي المحيطين بالهداف الشاب بأنهم على استعداد لدفع الـ 75 مليون يورو المطلوبة لتحرير اللاعب من عقده مع بوروسيا دورتموند الصيف المقبل.

كما أخبر يونايتد وكيل الأعمال مينو رايولا ووالد هالاند بأنهما سيحصلان على العمولة التي يطلبانها والتي تصل قيمتها إلى نحو 60 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة.

ومع أن الجانب المادي يبدو محسوماً من قبل مانشستر يونايتد إلا أن التأهل لنسخة الموسم القادم من دوري أبطال أوروبا الموسم القادم ليس مضموناً بعد نظراً لمعاناة الفريق المحلية وعدم توازنه في الفترة الحالية.