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مانشستر يونايتد يقترب من إعارة فان دي بيك لريال مدريد

منشور 04 تمّوز / يوليو 2021 - 11:04
دوني فان دي بيك
دوني فان دي بيك

بات مانشستر يونايتد على استعداد للتخلي عن لاعب وسطه الهولندي دوني فان دي بيك على سبيل الإعارة هذا الصيف.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ريال مدريد يرغب بضم اللاعب.

وسعى النادي الإسباني لضم النجم الشاب صاحب الـ 24 عاماً صيف العام الماضي، قبل أن يخسره لصالح الشياطين الحمر.

ريال مدريد يريد استعارة فان دي بيك

وسيتحرك الملكي مجدداً لاستقطاب نجم أياكس أمستردام السابق على سبيل الإعارة خلال سوق الانتقالات الجاري على أمل ضمه بشكل نهائي في يوليو من العام القادم.

وتشير التقارير إلى أن فان دي بيك سينتقل إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة مقابل مليوني يورو فقط، على أن تصبح الصفقة نهائية بعد نهاية الموسم مقابل مبلغ ضخم يقلل من خسائر يونايتد قدر الإمكان.

وتعاقد النادي الإنجليزي مع النجم الهولندي من أياكس مقابل حوالي 47 مليون يورو.

كلمات دالة:دوني فان دي بيكمانشستر يونايتدريال مدريدأياكس

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