مانشستر يونايتد يقترب من إلغاء عقد رونالدو

يدرس القائمون على مانشستر يونايتد مسألة إلغاء عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نتيجة للتصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها خلال مقابلة مع الإعلامي بيرس مورغان هذا الأسبوع.

ووجه النجم البرتغالي انتقادات لاذعة ليونايتد وإدارته ومديره الفني الهولندي إيريك تين هاغ خلال المقابلة التي جذبت أنظار العالم خلال الساعات الماضية في جزئيها.

تطور جديد في قصة رونالدو مع مانشستر يونايتد

وقالت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية اليوم الجمعة أن الإجراء القانوني المقترح داخل أروقة النادي الإنجليزي يشير إلى إمكانية إلغاء عقد الهداف البالغ من العمر 37 عاماً.

ومن الممكن أن تلجأ إدارة النادي العريق لهذا التوجه إذا ما اعتبرت أن ما قام به اللاعب يعد خرقاً للعقد الذي يوقع عليه جميع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلزم هذا الاتفاق اللاعبين المحترفين في البريميير ليغ بعدم كتابة أو التحدث بأي شيء يسيء إلى الأندية التي ينتمون إليها، مما سيجبر مانشستر يونايتد على إلغاء العقد الذي يربطه برونالدو.

يذكر أن "صاروخ ماديرا" يستعد للمشاركة مع منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم قطر 2022 هذا الشهر وحتى الثامن عشر من الشهر المقبل بحال وصول بلاده إلى المباراة النهائية، مما يعني أن المسألة قد تمتد لما بعد المونديال القطري.