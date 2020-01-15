مانشستر يونايتد يقترب من ضم كوليبالي

قررت إدارة مانشستر يونايتد رفع عرضها المالي لضم كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بطلب مباشر من المدرب أولي غونار سولشاير.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، الأربعاء، عن نية يونايتد تقديم عرض بقيمة 75 مليون جنيه استرليني، للحصول على توقيع السنغالي هذا الشهر.

ويريد الجهاز الفني للشياطين الحمر ضم مدافع جديد نظراً لكثرة إصابات هاري ماغواير، وانخفاض مستوى الثنائي فيل جونز وفيكتور لينديلوف.

يذكر أن مانشستر سيتي يراقب أيضاً موقف مدافع نابولي باهتمام شديد، تمهيداً لتقديم عرض من أجله خلال الصيف بناء على رغبة مدربه بيب غوارديولا.