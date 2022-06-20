مانشستر يونايتد يقدم عرضاً جديداً لضم دي يونغ

سيقدم مانشستر يونايتد عرضاً جديداً من أجل التعاقد مع النجم الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب خط وسط برشلونة وفقاً لصحيفة "دايلي مايل" البريطانية.

ومع أن النادي الإنجليزي يريد جلب صاحب الـ 25 عاماً للعمل مجدداً تحت إشراف مديره الفني السابق إيريك تين هاغ في ملعب أولد ترافورد، إلا أن العروض المقدمة حتى الآن لم تصل للقيمة التي يطالب البارسا بها.

ويطمح يونايتد لمعرفة السعر النهائي الذي يمكن الاتفاق عليه مع برشلونة من خلال جس نبض الكتالونيين.

وطالب تين هاغ بجلب دي يونغ بعد تجربته السابقة معه في أياكس الذي غادره صوب البلاوغرانا عام 2019 مقابل نحو 75 مليون يورو.