مانشستر يونايتد يقدم عرضاً مغرياً لشراء بن ناصر

يريد الهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد تدعيم خط وسط الفريق بمزيد من التعاقدات خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

فبعد النجاح في استقدام صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن، باتت أنظار تين هاغ موجهة صوب الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر نجم أي سي ميلان.

ويعد صاحب الـ 24 عاماً من أبرز لاعبي الروسونيري حالياً، وقد لعب دوراً لا يستهان به في قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري الإيطالي الموسم المنصرم للمرة الأولى منذ عام 2011.

وسيقدم مانشستر يونايتد عرضاً تبلغ قيمته نحو 45 مليون يورو لشراء الجزائري، أو عرض الهولندي دوني فان دي بيك لتخفيض قيمة الصفقة الكلية.

ويرتبط بن ناصر بعقدٍ مع ميلان يمتد حتى الثلاثين من يونيو لعام 2024.