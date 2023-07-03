مانشستر يونايتد يقدم عرضه الثالث والنهائي في صفقة هويلوند

أبدى نادي مانشستر يونايتد استعداده لدفع 51.5 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع نجم أتالانتا راسموس هويلوند هذا الصيف، وهو العرض الثالث والأخير الذي سيقدمه الشياطين الحمر بعد أن رفض النادي الإيطالي عرضين حتى الآن.

وكان الدولي الدنماركي قد أثار إعجاب الجميع في أتالانتا الموسم الماضي، حيث أنه استطاع تسجيل 9 أهداف في مختلف المسابقات منذ انتقاله إلى الدوري الإيطالي من شتورم غراتس النمساوي.

مانشستر يونايتد يكشف عن الحد الأقصى الذي سيدفعه مقابل هويلوند

وفقًا لموقع "Express" البريطاني، لم يتمكن مانشستر يونايتد خلال الفترة الماضية من الوصول لاتفاق مع أتالانتا بخصوص المبلغ الذي سيتم دفعه مقابل انتقال راسموس هويلوند إلى الأولد ترافورد هذا الصيف.

وكان اليونايتد قد قدم في عرضه الأول بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني وتم رفضه، ورفع قيمة المبلغ في العرض الثاني ليصل إلى 41 مليون جنيه إسترليني، ولكن قوبل بالرفض أيضًا.

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن الحد الأقصى الذي وصل إليه مانشستر يونايتد في صفقة هويلند هو 51.5 مليون جنيه إسترليني، وقد تكون صفقة محفوفة بالمخاطر خاصة وأن اللاعب الدنماركي لم يلعب سابقًا في الدوري الإنجليزي ولا يزال أمامه مشوار طويل ليتطور تحت قيادة المدرب الهولندي تين هاغ.