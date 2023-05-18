مانشستر يونايتد يقدم عرضًا رسميًا لضم رابيو من يوفنتوس

البوابة – تقدم نادي مانشستر يونايتد بشكل رسمي بعرض للتعاقد مع وسط نادي يوفنتوس أدريان رابيو الذي من المقرر أن ينتهي عقده الحالي مع النادي الإيطالي الشهر المقبل.

ويعتبر مدرب اليونايتد السيد إيريك تين هاغ من أكبر المعجبين باللاعب الدولي الفرنسي، ويدرك تمامًا القيمة الفنية التي سيضيفها إلى الفريق عندما يصل إلى مسرح الأحلام "أولد ترافورد".

تفاصيل عرض مانشستر يونايتد لضم رابيو من يوفنتوس

كشف موقع "RMC Sport" أن نادي مانشستر يونايتد تقدم بعرض أولي للنجم الفرنسي أدريان رابيو، وتم التوصل لاتفاق مع يوفنتوس على الصعيد المالي منذ الصيف، إلّا أن اللاعب وقتها غير رأيه وفضل البقاء في الكالتشيو.

من جهة أخرى، أشارت التقارير أن رابيو حتى هذه اللحظة لم يرد على العرض الذي وصله من الشياطين الحمر، وقد يكون اليوفي أيضًا لديه شروط ومطالب جديدة للتخلي عن اللاعب ولكن لم يتم الكشف عن هذه التفاصيل.

الجدير بالذكر أن أدريان رابيو تبلغ قيمته السوقية حاليًا 30 مليون يورو بحسب "ترانسفر ماركت"، حيث شارك هذا الموسم مع يوفنتوس 44 مباراة في كافة المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا وساهم في صناعة 4 أهداف.