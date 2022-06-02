مانشستر يونايتد يقدم 50 مليون جنيه لشراء دي يونغ

قالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد تستعد لعرض 50 مليون جنيه استرليني على برشلونة من أجل الحصول على توقيع النجم الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ.

ويرى القائمون على النادي الإنجليزي أن هذا المبلغ سيكون كافياً لإقناع البارسا ومسؤوليه بالتخلي عن لاعب خط الوسط الهولندي.

ويبحث يونايتد عن بديل لنجمه الفرنسي بول بوغبا الذي سيرحل عن النادي بعد وصول عقده إلى نهايته، ويبدو أن الإدارة ترى أن دي يونغ بديل مناسب.

ومع أن الهولندي عبر مؤخراً عن رغبته بالاستمرار مع برشلونة، إلا أن النادي لا يمانع فكرة بيع اللاعب نظراً لوضعيته الاقتصادية الصعبة التي تحتم عليه التضحية ببعض لاعبيه هذا الصيف.