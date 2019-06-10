مانشستر يونايتد يقرر التخلي عن 15 لاعباً

يستعد مانشستر يونايتد بقيادة المدير الفني أولي غونار سولشاير، لإحداث ثورة تجديد في صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتخلي عن عدة لاعبين وانتداب أسماء جديدة استعداداً للموسم القادم.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية، بأن "الشياطين الحمر" قرروا الاستغناء عن 15 لاعباً بمن فيهم الأسماء التي انتهت عقودها مع نهاية الموسم الحالي.

ويتعلق الأمر بكلٍ من آندير هيريرا وأنتونيو فالنسيا بالإضافة إلى 13 لاعباً من الأكاديمية، وهم: جيمس ويلسون، وريغان بول، وكالوم ويلان، وتوماس سانغ، وزاك ديرنلي، ودي جي بوفونغ، وتيريل وارين، ومايتي ويلوك، وماثيو أولوسوندي، وكالوم غريبين، وميلن بارز، وجوش بوهوين، وجيمس تومسون.

وكان هيريرا قد قرر عدم تجديد عقده مع مانشستر يونايتد ومغادرة مسرح الأحلام مع نهاية الموسم الماضي باتجاه باريس سان جيرمان، وذلك بعد مسيرة خمس سنوات حقق خلالها كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة والدوري الاوروبي، وهو نفس الأمر بالنسبة للقائد فالنسيا الذي شارك في 8 مباريات فقط الموسم الماضي.

من جانبٍ آخر، يستعد مانشستر يونايتد لسلسلة من التعاقدات أولها إتمام ضم دانييل جيمس من سوانزي سيتي.

كما سيواصل الشياطين الحمر تجديد دماء الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.