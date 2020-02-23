مانشستر يونايتد يقرر بيع بوغبا في الصيف

قرر مسؤولو مانشستر يونايتد بيع نجمه بول بوغبا خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقاً لصحيفة «دايلي مايل» البريطانية.

وارتبط اسم الدولي الفرنسي بالانتقال إلى ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

ووفقاً للصحيفة، فقد مسؤولو الشياطين الحمر صبرهم تجاه بوغبا، بعدما غاب لفترات طويلة هذا الموسم بسبب الإصابة، ولم يستطع الفريق الاستفادة منه.

وأضافت الصحيفة أن مبلغ 60 مليون يورو قد يكون كافياً للموافقة على بيع لاعب الوسط، مع تبقى موسم واحد فقط على نهاية عقده.

وأشارت إلى أن يوفنتوس سيعانى رغم ذلك لإبرام الصفقة، كونه لا يمتلك المال اللازم حالياً، وسيحتاج لبيع أحد نجومه من أجل منافسة ريال مدريد وسان جيرمان على الدولي الفرنسي.