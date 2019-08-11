مانشستر يونايتد يقسو على تشيلسي برباعية نظيفة

وجه مانشستر يونايتد رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز أكد من خلالها سعيه مبكراً للمنافسة بقوة على لقب المسابقة الغائب عنه منذ موسم 2012-2013، وذلك عقب فوزه الكبير 4-0 على ضيفه تشيلسي في قمة مباريات المرحلة الأولى.

ورغم الفوز الكبير ليونايتد، إلا أن تشيلسي كان نداً قوياً لأصحاب الأرض، خاصة في الشوط الأول، الذي وقف خلاله القائم والعارضة حائلاً دون هز الفريق الأزرق للشباك، بالإضافة للتألق غير العادي من دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر، الذي تصدى ببراعة لأكثر من تسديدة خلال هذا الشوط.

وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل للشياطين الحمر في الدقيقة 18 من ركلة جزاء حصل عليها، قبل أن يضيف زميله أنتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة .65

وعاد راشفورد للتسجيل من جديد، عقب إحرازه الهدف الثالث ليونايتد وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 67، فيما تكفل البديل الشاب دانييل جيمس بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 81.

بهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 3 نقاط، فيما بقي رصيد تشيلسي خالياً من النقاط.