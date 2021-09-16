مانشستر يونايتد يكافىء فيرنانديش بعقد جديد

اقترب الدولي البرتغالي برونو فيرنانديش من التوقيع على عقد جديد يبقيه مع مانشستر يونايتد لفترة أطول وفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية.

وسيوقع لاعب الوسط على عقد مدته 5 مواسم سيتقاضى بموجبه قرابة 250 ألف جنيه استرليني أسبوعياً بزيادة قدرها 100 ألف جنيه كل أسبوع مقارنة بعقده السابق.

وأدى التعاقد مع الهداف المخضرم كريستيانو رونالدو وجايدون سانشو ورافاييل فاران وضخ أموال طائلة في سوق الانتقالات إلى اقتناع اللاعب بالبقاء في أولد ترافورد لأطول فترة ممكنة.

وانضم النجم صاحب الـ 27 عاماً إلى يونايتد في يناير من عام 2020 قادماً من سبورتينغ لشبونة وخاض معه حتى الآن 85 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 44 هدفاً.