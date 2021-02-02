مانشستر يونايتد يكتسح ساوثهامبتون بتسعة أهداف نظيفة

اكتسح مانشستر يونايتد ضيفه ساوثهامبتون بتسعة أهداف نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب أولد ترافورد لحساب المرحلة الـ 22.

جاءت الأهداف عن طريق آرون وان بيساكا (18)، وماركوس راشفورد (25)، ويان بيدناريك (34 بالخطأ في مرمى فريقه)، وإيدينسون كافاني (39)، وأنتوني مارسيال (هدفان في الدقيقتين 69 و90)، وسكوت ماكيتوميناي (72)، وبرونو فيرنانديش (88 من ركلة جزاء)، ودانييل جيمس (90+3).

واستفاد الشياطين الحمر من الطرد المبكر لاعب وسط القديسين أليكساندر يانكيفيتز في الدقيقة الثانية، قبل أن يلحقه زميله المدافع يان بيدناريك في اللحظات الأخيرة من المواجهة (86).

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 44 نقطة من 22 مباراة ليتقاسم الصدارة مع مانشستر سيتي الذي خاض بدوره 20 مباراة.

أما ساوثهامبتون فبقي رصيده ثابتاً عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر.