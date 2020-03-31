مانشستر يونايتد يلاحق ساوول

يحاول مانشستر يونايتد التوقيع مع ساوول نيغيز لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد في ظل اقتراب بول بوغبا من الرحيل.

وقالت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية أن أولي غونار سولشاير مدرب يونايتد أكد أن ساوول (25 عاماً) أحد أهدافه الرئيسية في سوق التعاقدات القادم.

ومع اهتمام ريال مدريد ببوغبا، واستعداده على ما يبدو لدفع 100 مليون جنيه استرليني من أجله، سيعيد يونايتد استثمار هذه الأموال في التعاقد مع ساوول الذي يحتوي عقده شرطاً جزائياً بقيمة 135 مليون جنيه.