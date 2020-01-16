مانشستر يونايتد يلغي معسكره في الشرق الأوسط

قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن النادي ألغى فكرة إقامة معسكر تدريبي شتوي في الشرق الأوسط بسبب مخاوف أمنية.

ولن يخوض يونايتد أي لقاء في الدوري الإنجليزي بين مباراتيه أمام ولفرهامبتون مطلع الشهر القادم وتشيلسي في 17 فبراير.

وسافر سولشاير وفريقه إلى دبي في يناير من العام الماضي، لكنه أكد أن خطة مماثلة تم التخلي عنها في أعقاب الضربة الجوية الأميركية التي أدت لاغتيال قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني في بغداد هذا الشهر.

وأبلغ سولشاير وسائل إعلام بريطانية: «كنا نتطلع للذهاب إلى الشرق الأوسط لكن هذا لن يحدث بالتأكيد.

«سأمنح اللاعبين إجازة لعدة أيام... لا أدري أين سيقضون العطلة لكننا سنظل في أوروبا».