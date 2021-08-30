مانشستر يونايتد يمنع كافاني من تمثيل أوروغواي الشهر القادم

أصدر مانشستر يونايتد بياناً رسمياً أوضح فيه أن مهاجمه إيدينسون كافاني لن يشارك مع منتخب أوروغواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم الشهر القادم.

وعاد الهداف المخضرم للمشاركة مع الشياطين الحمر أمس وخاض معظم فترات الشوط الثاني من المواجهة أمام ولفرهامبتون (1-0) ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعتبر أوروغواي من ضمن الدول المصنفة بالقائمة "الحمراء" من قبل المملكة المتحدة، مما يعني أن لاعب يمثل منتخب بلاده في أي منها مطالب بالخضوع لحجر صحي إجباري لدى عودته إلى بريطانيا.

يونايتد يشرح قرار منع كافاني من تمثيل بلاده

وقال النادي أنه نظراً لخوض منتخب أوروغواي 3 مباريات ضمن التصفيات أمام بيرو وبوليفيا وإكوادور في الثالث والسادس والتاسع من الشهر القادم على التوالي، سيتعين على اللاعب صاحب الـ 34 عاماً الخضوع لحجر مدته 10 أيام حين عودته إلى مانشستر.

ويعني هذا ابتعاد نجم باريس سان جيرمان ونابولي السابق عن مباريات مان يونايتد خلال تلك الفترة مما سيعقد من الأمور.

يذكر أن كافاني عبر عن حسرته واستيائه من هذا القرار عبر حسابه على موقع "إنستغرام".