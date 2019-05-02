مانشستر يونايتد ينافس برشلونة على الحارس أونانا

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن أندريه أونانا حارس أياكس أمستردام بات على أجندة مانشستر يونايتد.

ويبدو الكاميروني الشاب صاحب الـ 23 عاماً أحد أبرز المرشحين لخلافة دافيد دي خيا في حماية عرين الشياطين الحمر، نظراً لتعثر مفاوضات تجديد عقد الحارس الإسباني.

ويمتد عقد دي خيا لموسم آخر، إلا أن تعرقل تمديد عقده قد يدفع يونايتد لبيعه تجنباً لخسارته مجاناً صيف العام القادم.

في المقابل، قد يعود أونانا إلى فريقه السابق برشلونة المهتم به أيضاً، لكن لمانشستر يونايتد اليد العليا كونه سيمنح الكاميروني القميص رقم 1 خلفاً لدي خيا، فيما سيواجه الحارس الشاب منافسة محتدمة في البارسا مع المتألق مارك أندريه تير شتيغين بحال موافقته على العودة إلى كتالونيا، إذ أنه من المرجح أن يكون بديلاً للحارس الآخر يسبر سيليسين المرشح بدوره للرحيل.