مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على إيريكسن

كشفت تقارير إعلامية برتغالية أن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع كريستيان إيريكسن، نجم توتنهام هذا الصيف.

وأعلن الدولي الدنماركي في وقت سابق رغبته في الرحيل عن سبيرز لخوض تجربة جديدة، في ظل اهتمام واضح من ريال مدريد بخدماته.

وقالت "أو جوجو" البرتغالية ذائعة الصيت أن يونايتد كثف من تحركاته في الأيام الماضية للتعاقد مع إيريكسن حتى يكون صفقة الصيف ويعوض رحيل آندير هيريرا في خط الوسط.

ويرى التقرير أن انتقال الدنماركي إلى يونايتد سيفتح المجال لتوتنهام من أجل التعاقد مع برونو فيرنانديش، لاعب سبورتينغ، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 45 مليون يورو.

ويرتبط إيريكسن بعقدٍ مع توتنهام يمتد حتى يونيو 2020، وتؤكد التقارير سعي ناديه لبيعه الصيف الحالي لتفادي خسارته مجاناً نهاية الموسم القادم.