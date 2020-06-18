مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد وباريس على ويليان

كشف تقرير الأربعاء عن تواصل مانشستر يونايتد مع ممثلي ويليان، نجم تشيلسي، لبحث إمكانية نقله إلى أولد ترافورد في صفقة مجانية.

وينتهى عقد البرازيلي ابن الـ 31 عاماً مع البلوز نهاية الموسم الجاري، وقد قرر الرحيل عن ستامفورد بريدج لعدم التوصل لاتفاق حول التجديد.

ورفض ويليان قبول عرض تشيلسي بتوقيع عقد قصير الأجل، حيث أصر على عرض مدته 3 مواسم من أجل التجديد، وهو ما رفضه النادي اللندني.

وكشفت تقارير أن مانشستر يونايتد تواصل مع النجم البرازيلي ووكيله كيا جورابشيان للتأكيد على اهتمامه بضمه.

ولفتت إلى وجود اهتمام أيضاً من جانب باريس سان جيرمان وريال مدريد، إلا أن النادي الإسباني يرفض أيضاً تقديم عرض مدته 3 سنوات.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد يريد الاستفادة من إمكانيات ويليان وخبراته في الدوري الإنجليزي، لمساعدة أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد ومايسون غرينوود فى الهجوم.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية الناجمة عن فيروس كورونا، فإن التعاقد مع ويليان مجاناً، يعد فرصة مميزة لمانشستر يونايتد.