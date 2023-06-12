مانشستر يونايتد ينافس ليفربول ونيوكاسل للتعاقد مع فيدريكو كييزا

بدأت المنافسة بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في الميركاتو الصيفي مثل مانشستر يونايتد وليفربول ونيوكاسل، وذلك للتوقيع مع نجم يوفنتوس الإيطالي فيدريكو كييزا.

ومن المتوقع أن يكون مهاجم اليوفي متاحًا للانتقال خلال هذا الصيف، حيث أن النادي الإيطالي في طريقه لوضع اللمسات النهائية على قائمة اللاعبين الذين سيغادرون "أليانز ستاديوم" في سوق الانتقالات الحالي.

مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع فيدريكو كييزا

كشف موقع "TuttoSport"، أن المدرب الألماني يورغن كلوب معجب جدا بكييزا ويريده في صفوف ليفربول الموسم المقبل، ولكن هناك منافسة كبيرة مع العديد من الأندية الكبرى، بما في ذلك مانشستر يونايتد ونيوكاسل.

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وبحسب التقارير، قد تكون حظوظ الريدز ضعيفة في صفقة كييزا وستكون أكبر بالنسبة لكل من مانشستر يونايتد ونيوكاسل اللذان أنهيا الموسم وهما في المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

من ناحية أخرى، كان نادي ليفربول قد أعلن خلال الأيام الماضية عن أولى صفقاته هذا الصيف، وذلك بعد التعاقد مع نجم برايتون وبطل كأس العالم 2022 أليكسيس ماك أليستر.