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مانشستر يونايتد يهزم برايتون بهدفي رونالدو وفيرنانديش

منشور 15 شباط / فبراير 2022 - 10:07
رونالدو يسجل ويرد على منتقديه من جديد (المصدر: تويتر)
رونالدو يسجل ويرد على منتقديه من جديد (المصدر: تويتر)

تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه برايتون بهدفين نظيفين في المباراة المؤجلة التي جرت على ملعب أولد ترافورد من المرحلة الـ 18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدفا اللقاء بأقدام برتغالية إذ افتتح النجم كريستيانو رونالدو التسجيل مطلع الشوط الثاني وفي الدقيقة 51 تحديداً.

وأضاف زميله برونو فيرنانديش هدف تأكيد الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وأكمل الفريق الضيف المواجهة بنقص عددي منذ الدقيقة 54 جراء طرد المدافع لويس دانك.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بهذا الانتصار المهم للغاية إلى 43 نقطة ليستعيد بالتالي المركز الرابع من ويست هام الذي تراجع بدوره إلى المركز الخامس بفارق نقطتين.

أما برايتون فتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز التاسع على سلم الترتيب.

كلمات دالة:مانشستر يونايتدكريستيانو رونالدوبرايتونالدوري الإنجليزي

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