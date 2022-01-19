مانشستر يونايتد يهزم برينتفورد 3-1 في الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر يونايتد فوزاً مهماً على مستضيفه برينتفورد بنتيجة 3-1 على ملعب غريفين بارك في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف فريق الشياطين الحمر عن طريق كلٍ من أنثوني إيلانغا (55)، ومايسون غرينوود (62)، وماركوس راشفورد (77).

أما هدف صاحب الضيافة الوحيد فسجله إيفان توني في الدقيقة 85.

بهذا الانتصار الثمين، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة مؤجلة أخرى من المرحلة ذاتها، تمكن توتنهام هوتسبير من تحقيق انتصار ثمين على حساب مستضيفه ليستر سيتي وفي الثواني الأخيرة بنتيجة 3-2 على ملعب كينغ باور.

جاءت أهداف سبيرز عبر كلٍ من هاري كين (38)، وستيفين بيرغفاين (هدفان في الدقيقتين 90+5 و 90+7.

أما هدفا الثعالب فسجلهما باتسون داكا (24)، وجيمس ماديسون (76).

ورفع توتنهام رصيده بالتالي إلى 36 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس.

في المقابل، بقي رصيد ليستر سيتي ثابتاً عند 25 نقطة في المركز العاشر.