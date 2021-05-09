مانشستر يونايتد يهزم فيلا ويؤجل تتويج سيتي باللقب

قلب مانشستر يونايتد تأخره 0-1 أمام مضيفه أستون فيلا إلى فوز كبير بنتيجة 3-1 اليوم الأحد ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسبب فوز يونايتد في تأجيل تتويج جاره اللدود مانشستر سيتي باللقب هذا الموسم، حيث ارتفع رصيد الفريق الأحمر إلى 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق عشر نقاط خلف سيتي (المتصدر) قبل ثلاث مراحل على نهاية البطولة، علماً بأن يونايتد ما زال يمتلك مباراة مؤجلة أمام ليفربول.

في المقابل، توقف رصيد أستون فيلا عند 48 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبادر أستون فيلا بالتسجيل عبر لاعبه بيرتراند تراوري في الدقيقة 24، لكن برونو فيرنانديش أدرك التعادل ليونايتد في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، فيما أضاف زميلاه مايسون غرينوود وإيدينسون كافاني الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 56 و87.

واضطر أستون فيلا للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أولي واتكينز في الدقيقة 89، لحصوله على الإنذار الثاني.