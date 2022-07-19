مانشستر يونايتد يهزم كريستال بالاس 3-1 في ميلبورن

واصل مانشستر يونايتد استعداداته للموسم القادم بفوز مقنع على جاره كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الودي الذي جمعهما على ملعب ميلبورن للكريكت في أستراليا اليوم الثلاثاء.

وظهر فريق الشياطين الحمر بصورة مغايرة تحت إشراف المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ مقارنة بحقبة الألماني رالف رانغنيك.

وقدم اللاعبون الأساسيون عرضاً مميزاً سيطروا من خلاله على المجريات وزاروا شباك الفريق اللندني في 3 مناسبات حملت تواقيع كلٍ من الفرنسي أنتوني مارسيال (18)، وماركوس راشفورد (48)، وجايدون سانشو (59).

أما هدف الخاسر الوحيد فجاء عن طريق جويل وارد في الدقيقة 74.

وأكمل مانشستر يونايتد الدقائق الأخيرة من المواجهة بنقص عددي جراء طرد مدافعه الصاعد ويل فيش (84)، لكن النتيجة لم تتغير فيما تبقى من زمن اللقاء.

يذكر أن هذا هو الانتصار الثالث ليونايتد خلال الفترة الاستعدادية الحالية بعد سحقه ليفربول برباعية نظيفة، وتغلبه على ميلبورن فيكتوري بنتيجة 4-1.