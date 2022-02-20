مانشستر يونايتد يهزم ليدز ويبتعد في المركز الرابع

حقق مانشستر يونايتد فوزاً مهماً للغاية على مستضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي أقيم على ملعب إيلاند رود ضمن المرحلة الـ 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف فريق الشياطين الحمر عبر كلٍ من هاري ماغواير وبرونو فيرنانديش وفريد وأنثوني إيلانغا في الدقائق 34 و 45 و 70 و 88 على التوالي.

أما هدفا الخاسر فحملا توقيعي رودريغو ورافينيا في الدقيقتين 53 و 54 على الترتيب.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بهذا الانتصار الثمين إلى 46 نقطة ليبقى في المركز الرابع على سلم الترتيب بفارق 4 نقاط عن ويست هام يونايتد وآرسنال صاحبي المركزين الخامس والسادس على التوالي.

أما ليدز يونايتد فاستمرت معاناته بعدما تجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق 5 نقاط عن أول مراكز الهبوط.