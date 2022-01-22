مانشستر يونايتد يهزم ويست هام ويقفز للمركز الرابع

حقق مانشستر يونايتد فوزاً في غاية الأهمية على ضيفه ويست هام يونايتد بهدفٍ دون رد في اللقاء الذي شهده ملعب أولد ترافورد ضمن المرحلة الـ 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الوحيد عن طريق المهاجم ماركوس راشفورد في الدقيقة 90 من زمن المباراة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بهذا الانتصار المهم إلى 38 نقطة ارتقى على إثره للمركز الرابع على سلم الترتيب متجاوزاً ويست هام يونايتد بالذات الذي تجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز الخامس.

مانشستر سيتي يتعادل مع ساوثهامبتون

وضمن المرحلة ذاتها، تعادل مان سيتي المتصدر مع مستضيفه ساوثهامبتون بهدفٍ لمثله على ملعب ساينت ماريز.

تقدم القديسون في الدقيقة السابعة عن طريق كايل ووكر بيترز، وعادل آيميريك لابورت للسيتيزنز بعد مرور 65 دقيقة على بداية المباراة.

ورفع سيتي رصيده بهذا التعادل إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع ساوثهامبتون رصيده بدوره إلى 25 نقطة في المركز الثاني عشر.