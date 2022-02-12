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مانشستر يونايتد يواصل التخبط بالتعادل مع ساوثهامبتون 1-1

منشور 12 شباط / فبراير 2022 - 04:49
مانشستر يونايتد يتعثر من جديد (المصدر: حساب مانشستر يونايتد الرسمي على تويتر)
مانشستر يونايتد يتعثر من جديد (المصدر: حساب مانشستر يونايتد الرسمي على تويتر)

واصل مانشستر يونايتد تخبطه بتعادله مع ضيفه العنيد ساوثهامبتون بهدفٍ لمثله في اللقاء القوي الذي شهده ملعب أولد ترافورد ضمن المرحلة الـ 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 21 عن طريق النجم الدولي الإنجليزي جايدون سانشو.

لكن الضيوف أدركوا التعادل في مطلع الشوط الثاني عبر تشي آدامز (48).

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 40 نقطة من 24 مباراة في المركز الخامس.

أما ساوثهامبتون فرفع رصيده بدوره إلى 29 نقطة في المركز العاشر من 24 لقاء.

يذكر أن هذا هو التعادل السابع لفريق الشياطين الحمر هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل 11 انتصار و 6 خسائر.

كلمات دالة:مانشستر يونايتدساوثهامبتونالدوري الإنجليزي

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