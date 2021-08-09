مانشستر يونايتد يواصل مطاردة غريزمان

يبقى أنتوان غريزمان مهاجم برشلونة ضمن مخططات مانشستر يونايتد وفقاً لبرنامج "تودوفيتشاخيس" الإسباني.

وارتبط الدولي الفرنسي بالرحيل عن البارسا في العديد من المناسبات منذ نهاية الموسم المنصرم، إلا أن عدم تجديد عقد أيقونة النادي ليونيل ميسي يعني على الأغلب أن رحلة مهاجم أتلتيكو مدريد السابق مستمرة في كتالونيا.

أجور غريزمان تعقد رحيله

ويتقاضى اللاعب حالياً 40 مليون يورو سنوياً في برشلونة، وهو راتب يصعب على أي نادٍ آخر مضاهاته أو الاقتراب منه مما يؤكد أكثر صعوبة ضمه بالنسبة ليونايتد.

ويسعى فريق الشياطين الحمر بقيادة المدرب أولي غونار سولشاير لتدعيم خط الهجوم بصفقة جديدة هذا الصيف.

يذكر أن الهداف الفرنسي انتقل إلى الفريق الكتالوني في صيف عام 2019 مقابل 120 مليون يورو، لكنه لم ينجح في التألق معه بالشكل المطلوب حتى الآن.