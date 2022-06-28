مانشستر يونايتد يوافق على دفع 65 مليون يورو من أجل دي يونغ

وافق مانشستر يونايتد على دفع 65 مليون يورو من أجل الحصول على توقيع النجم الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ من برشلونة وفقاً لشبكة "إي إس بي إن" الأميركية.

ووضع النادي الإنجليزي التعاقد مع لاعب خط الوسط على قمة أولوياته لسوق الانتقالات الصيفي الجاري بناءً على توصيات مديره الفني الجديد الهولندي إيريك تين هاغ.

ومع أن عقد دي يونغ مع البارسا يمتد حتى صيف عام 2026، إلا أن الإدارة الكتالونية تسعى لبيعه من أجل دخول سوق الانتقالات بقوة لتدعيم صفوفه.

وخاض الهولندي 46 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي في جميع البطولات بمجموع 3,530 دقيقة سجل خلالها 4 أهداف، كما صنع 5 أهداف أخرى.