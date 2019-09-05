مانشستر يونايتد يوافق على رحيل بوغبا

كشف تقرير بريطاني، أمس الأربعاء، عن كواليس سوق الانتقالات الصيفي بشأن مفاوضات انتقال بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، إلى ريال مدريد.

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، وافق في وقت سابق، على رحيل بوغبا إلى ريال مدريد.

وجاءت موافقة النرويجي في بداية السوق الصيفي، طالما أنه سيحصل على أموال بيع النجم الفرنسي، لإعادة استثمارها في التعاقد مع صفقات جديدة.

وقام يونايتد بفتح الباب أمام رحيل بوغبا، إلا أن ريال مدريد أبدى اهتمامه فقط، لكنه لم يتقدم بأي عرض لضمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن تراجع الميرينغي يعود إلى عدم قدرته على إبرام أي صفقة ضخمة، بعد أن حصل النادي الملكي على توقيع البلجيكي إيدين هازارد مقابل 100 مليون يورو.

وأوضحت أنه رغم الاقتناع التام لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بضرورة ضم بوغبا، لكن المدير الفني لم ينجح في جعل إدارة الملكي تقدم ما يقرب من 150 مليون يورو لحسم الصفقة.

وذكرت الصحيفة أن هناك أنباء عن تقدم ريال مدريد مجدداً لحسم الصفقة في يناير القادم أو الصيف القادم، لكن هذا الضجيج سبق وأن حدث في السوق الصيفي الماضي دون أي عرض رسمي.