مانشستر يونايتد يوافق على رحيل رونالدو في الصيف

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مانشستر يونايتد سيسمح للهداف البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو بالرحيل بعد نهاية الموسم الجاري إن أراد ذلك.

وعاد صاحب الـ 37 عاماً إلى قلعة أولد ترافورد صيف العام الماضي ووقع عقداً مع الشياطين الحمر لموسمين.

لكن مسيرة الفريق هذا الموسم لم تنل رضا "صاروخ ماديرا" الذي سجل 15 هدفاً وصنع 3 أهداف أخرى في 28 مباراة حتى الآن في جميع البطولات.

ويقال أن رونالدو يرغب بالرحيل بعد انتهاء المنافسات ويخشى عدم تأهل مانشستر يونايتد لمنافسات دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

يذكر أن الفريق يحتل المركز الرابع حالياً على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وهو مقعد مؤهل للبطولة الأوروبية، لكنه مطارد من قبل ويست هام وآرسنال وتوتنهام.