مانشستر يونايتد يوجه أنظاره نحو بيونتيك

كشفت صحيفة "تيليغراف" البريطانية، الأحد، عن رغبة إدارة مانشستر يونايتد في التوقيع مع كريستوف بيونتيك، من أجل دعم هجوم الفريق بلاعب جديد في يناير.

وطالب أولي غونار سولشاير إدارة ناديه بضرورة جلب رأس حربة جديد، بعد انتقال روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان دون تعويض حقيقي.

ومن المتوقع أن يقدم النادي الإنجليزي عرضاً رسمياً بقيمة 50 مليون يورو من أجل بيونتيك، في ظل حاجة ميلان إلى سيولة مالية جديدة نظراً لوضعه الاقتصادي الصعب.

على جانب متصل، يتابع يونايتد أيضاً موقف موسى ديمبيلي مهاجم ليون، بالإضافة إلى ماريو ماندجوكيتش مهاجم يوفنتوس.