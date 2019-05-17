مانشستر يونايتد يوجه أنظاره نحو سيليسين

يبدو حارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا مصراً على مغادرة النادي في حال عدم تحقيق مطالبه.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مانشستر يوجه أنظاره نحو ياسبر سيليسين حارس مرمى برشلونة لخلافة دي خيا، الذي ينتهي عقده الموسم المقبل.

ولا يزال دي خيا يؤجل حسم قراره النهائي، بهدف الضغط على إدارة النادي الإنجليزي من أجل رفع راتبه، إذ يعتقد أن على إدارة الشياطين الحمر وضعه على قدر المساواة مع اللاعب الأعلى أجراً في مانشستر، وهو أليكسيس سانشيز (505 آلاف جنيه إسترليني أسبوعياً)، لكن ناديه لا يرغب في تحقيق هذا المطلب.

ويلعب الحارس مارك أندريه تير شتيغين بشكل أساسي، وهو ما جعل سيليسين يطالب بالرحيل عن البارسا.