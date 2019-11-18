مانشستر يونايتد يوجه رسالة لجماهيره حول الانتقالات

وجه إد ودوارد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد رسالة للجماهير عن سوق الانتقالات وموقف النادي المالي.

جاء هذا خلال مؤتمر عقده ودوارد وأكد خلاله أن الإدارة لديها رؤية واضحة للمستقبل تريد أن تحققها في أقرب وقت ممكن.

وقال ودوارد: "نملك رؤية واضحة فيما يتعلق بفلسفتنا في كرة القدم وبسوق الانتقالات، والاستثمارات الكبيرة التي وضعناها خلال السنوات الأخيرة في السوق وضم اللاعبين وتحديث البنية التحتية والتحليلات ودعم الأكاديمية بدأت بالفعل في حصد ثمارها.

"نشعر بفخر كبير للغاية من قربنا من المباراة رقم 4000 بوجود لاعب من أكاديمية النادي، ولدينا تفاؤل كبير فيما يخص هذا الجانب.

"هدفنا الأساسي هو تحقيق الألقاب ولعب كرة قدم ممتعة بوجود فريق يتم تغذيته من داخل أكاديمية النادي ودعمه بصفقات كبيرة بنوع من التوازن الخاص".

وكان يونايتد قد أعلن أن رواتب الفريق قد قلت بنسبة 8.8٪ عن العام المالي الماضي بواقع 70 مليون جنيه استرليني نظراً لغياب الفريق عن دوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر يونايتد فائض ربح من سوق الانتقالات وصل لحوالي 12 مليون جنيه بسبب التخلي عن خدمات روميلو لوكاكو لصالح إنتر.