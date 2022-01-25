مانشيني ضمن المرشحين للإشراف على مانشستر يونايتد

كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو أن مواطنه روبرتو مانشيني بات من ضمن المرشحين للإشراف على مانشستر يونايتد بصورة دائمة.

وقضى مدرب منتخب إيطاليا فترة ناجحة بإنجلترا في السابق مع الغريم مانشستر سيتي ما بين عامي 2008 و 2013 ويبدو أنه قد يعود للدوري الممتاز مجدداً.

وقال رومانو في تصريحات لبرنامج "فايف" الخاص بالنجم السابق ريو فيرديناند: "لنرى ما سيحصل مع روبرتو مانشيني.

"سيكون مشغولاً بتصفيات كأس العالم في مارس القادم، لكنه يبدو ضمن الخيارات.

"إنه يرغب بالعودة إلى الدوري الإنجليزي يوماً ما، سأضيف اسمه لقائمة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد."

يذكر أن رالف رانغنيك يشرف حالياً على تدريب الشياطين الحمر لكنه سيغادر منصبه بعد نهاية الموسم للعمل بدور استشاري فاتحاً المجال أمام تعيين مدرب دائم من بعده.