مانشيني: جورجينيو يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية

يرى روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا أن لاعب الوسط المتألق جورجينيو يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وأنهى اللاعب ذو الأصول البرازيلية الموسم الماضي بالتتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، ويورو 2020 مع منتخب بلاده.

وخلال مؤتمر صحفي قبل فترة المباريات الدولية، سئل مانشيني عمن يرشح للفوز بالجائزة المقدمة لأفضل لاعب في العالم.

ماذا قال مانشيني عن جورجينيو ؟

ورد المدير الفني الإيطالي قائلاً: "أعتقد أن جورجينيو يستحقها، ظهر بشكل جيد خلال السنوات الماضية وفاز هذا العام بجميع البطولات التي شارك فيها، إنه يستحق الجائزة."

يذكر أن ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة السابق المنتقل حديثاً لباريس سان جيرمان يعد أحد أبرز المرشحين للفوز بالجائزة بعد قيادة بلاده للفوز ببطولة كوبا أميركا 2021.

كما يعتبر روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ من المنافسين على الجائزة عقب فوزه مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني وتسجيله 41 هدفاً حطم بها الرقم القياسي في البوندسليغا المسجل سابقاً باسم الأسطورة الراحل غيرد مولر.